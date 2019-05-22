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22:37 22.05.2019

Вакарчук заявляет, что выносить вопросы национальной безопасности на референдум – безответственно

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Вакарчук заявляет, что выносить вопросы национальной безопасности на референдум – безответственно

Лидер политической партии "Голос" музыкант Святослав Вакарчук заявил, что предложение вынести на референдум вопросы национальной безопасности является опасным и безответственным.

"Выносить вопрос национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную - опасно и безответственно", написал Вакарчук, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

"Мы знаем как заканчивались "референдумы" на Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый глава АП этого не понимает" – отметил Вакарчук.

Теги: #вакарчук #референдум #украина
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