Тереза Мэй может на следующей неделе объявить об отставке – СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в ближайшие дни объявить о своей отставке, сообщает в среду газета The Daily Telegraph.

"Источники в кабинете министров предполагают, что Мэй может объявить о своем уходе на выступлении перед Даунинг-стрит в понедельник после, как ожидается, ужасных для консерваторов результатов на европейских выборах", - пишет газета.

Один из членов британского кабмина заявил газете, что было бы "лучше, если бы она ушла сейчас", другой источник рассказал, что "все кончено".

Члены Консервативной партии придумали три отдельных плана, чтобы подтолкнуть премьера к отставке, сообщает газета. Так, несколько членов кабмина планируют в среду попросить Мэй пересмотреть решение о вынесении на голосование нового варианта сделки по Brexit, что, по утверждению газеты, равносильно призыву уйти. Кроме того, делегация членов кабинета министров, по данным газеты, сообщила, что они массово покинут правительство, если Мэй будет настаивать на голосовании. Также члены влиятельного консервативного комитета 1922 намерены обсудить изменение партийных правил, которое позволит им в ближайшее время провести голосование о недоверии Мэй.

Верные премьеру политики советуют премьеру подать в отставку сейчас, чтобы уйти "с достоинством, а не быть унизительно изгнанной", пишет газета.

Во вторник Мэй представила новый вариант законопроекта о Brexit, по которому должен проголосовать британский парламент. В частности, Мэй предложила депутатам провести голосование о повторном референдуме по Brexit, пообещала им голосование по аспектам будущих отношений с ЕС и заверила в том, что правительство будет искать альтернативу критикуемому "страховочному плану по ирландской границе".

Чтобы обеспечить прохождение сделки, Мэй необходимо порядка 318 голосов из 650-местной палаты общин. В палату общин входят 313 членов Консервативной партии и 246 членов Лейбористской партии, лидер которой уже отказал Мэй в поддержке.

Мэй ранее обещала, что она уйдет с поста главы британского правительства после ратификации соглашения по Brexit.

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна будет ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без каких-либо договоренностей с Брюсселем. В результате Великобритания будет вынуждена участвовать в выборах в Европарламент, запланированных на 23-26 мая.