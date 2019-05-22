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20:48 22.05.2019

Данилюк о должности секретаря СНБО: Давайте дождемся указа

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Данилюк о должности секретаря СНБО: Давайте дождемся указа

Советник президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что в настоящее время идут переговоры и решаются определенные формальности в вопросе его назначения секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"Давайте дождемся самого указа. Сейчас хочу сказать, что действительно такие переговоры ведутся. Просто есть несколько формальностей, которые нужно уточнить", - сказал он в эфире телеканала NewsOne в среду вечером, отвечая на вопрос ведущего, подготовлен ли указ о его назначении на пост секретаря СНБО.

Данилюк подчеркнул, что также обсуждается его видение работы СНБО.

"Я вижу его немного шире, чем это было в последние годы", - сказал он.

По его словам, сейчас важно, чтобы СНБО играл роль центра стабильности.

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан сообщил, что Данилюк рассматривается на должность секретаря СНБО.

Теги: #снбо #переговоры #данилюк
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