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20:42 22.05.2019

В НАТО приветствуют приверженность украинского руководства реформированию Вооруженных сил

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В НАТО приветствуют приверженность украинского руководства реформированию Вооруженных сил

Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич (Stuart Peach) приветствует приверженность украинских властей продолжать реформирование Вооруженных сил Украины.

В среду в Брюсселе на пресс-конференции по окончании заседания Военного комитета, в котором принял участие генерал Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, уволенный с должности начальника Генерального штаба ВСУ президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Брюссель, Пич сообщил, что вопрос реформирования украинских вооруженных сил был предметом обсуждения в рамках заседания. "Мы отметили ситуацию в сфере безопасности, которая несет вызовы, и мы приветствуем приверженность украинских властей продолжать реформы", - сообщил он.

Пич заверил, что НАТО продолжит "координировать и поддерживать процесс реформ украинских вооруженных сил". "Мы впечатлены количеством и качеством реформ, которые были сделаны", - подчеркнул глава Военного комитета.

По его словам, Муженко проинформировал коллег о текущей ситуации, о продолжающемся процессе реформ ВСУ. Стороны также обсудили вопрос улучшения координации между союзниками и Украиной.

Главнокомандующий силами НАТО в Европе Тод Волтерс (Tod D. Wolters, вооруженные силы США), который в начале мая вступил в эту должность, в свою очередь констатировал, что США за последние несколько лет увеличили количество учений украинских ВСУ. "Мы планируем продолжать тренировочный режим учение, что позволит Украине лучше защищать свою суверенную территорию", - отметил он.

Говоря о возможных контактах с его российским коллегой начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым, Волтерс сообщил, что намерен продолжить существовавшую практику. "Практика, которая была раньше, будет продолжена", - сообщил он. При этом главнокомандующий затруднился сообщить дату возможного общения с российской стороной, которая "еще должна быть определена".

Теги: #армия #реформирование #украина #нато
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