События

20:09 22.05.2019

Очередной саммит НАТО пройдет в Лондоне 3-4 декабря – Столтенберг

1 мин читать
Очередной саммит НАТО пройдет в Лондоне 3-4 декабря – Столтенберг

Ближайший саммит НАТО пройдет в Лондоне 3-4 декабря, написал в среду в Twitter генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Рад сообщить, что саммит НАТО пройдет 3-4 декабря в Лондоне", - написал он в Twitter.

Генсек НАТО пообещал, что союзники НАТО "вместе затронут текущие и появляющиеся вызовы безопасности", а также то, как НАТО работает над тем, чтобы оставаться "оплотом стабильности в последующие годы".

Столтенберг сообщил, что на прошлой неделе он обсудил предстоящий саммит с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

На саммите участники НАТО отпразднуют 70-летний юбилей альянса. Именно в Лондоне располагалась первая штаб-квартира НАТО.

Теги: #дата #нато #саммит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:42 22.05.2019
В НАТО приветствуют приверженность украинского руководства реформированию Вооруженных сил

В НАТО приветствуют приверженность украинского руководства реформированию Вооруженных сил

14:23 18.05.2019
Украина на саммите НАТО в Лондоне в декабре должна официально проинформировать о желании получить ПДЧ

Украина на саммите НАТО в Лондоне в декабре должна официально проинформировать о желании получить ПДЧ

19:25 13.05.2019
"Народный фронт" предлагает провести инаугурацию Зеленского 28 мая и внесет соответствующий проект постановления - Тетерук

"Народный фронт" предлагает провести инаугурацию Зеленского 28 мая и внесет соответствующий проект постановления - Тетерук

19:19 13.05.2019
Нардеп Гончаренко допускает, что регламентный комитет Рады рассмотрит дату инаугурации во вторник, в комитете говорят о плановом заседании в среду

Нардеп Гончаренко допускает, что регламентный комитет Рады рассмотрит дату инаугурации во вторник, в комитете говорят о плановом заседании в среду

17:25 13.05.2019
Порошенко и Столтенберг отмечают важность развития практического сотрудничества Украины и НАТО

Порошенко и Столтенберг отмечают важность развития практического сотрудничества Украины и НАТО

08:27 13.05.2019
Мэй может в среду объявить о дате своей отставки, считают консерваторы

Мэй может в среду объявить о дате своей отставки, считают консерваторы

16:39 10.05.2019
Генсек НАТО Столтенберг в понедельник встретится с Порошенко

Генсек НАТО Столтенберг в понедельник встретится с Порошенко

01:44 10.05.2019
Туск в конце мая проведет саммит ЕС по кадровым вопросам

Туск в конце мая проведет саммит ЕС по кадровым вопросам

16:12 09.05.2019
Лидеры ЕС приняли на саммите декларацию с обязательствами по будущему союза

Лидеры ЕС приняли на саммите декларацию с обязательствами по будущему союза

20:07 06.05.2019
Столтенберг надеется на решение по С-400, при котором Турция избежит санкций США

Столтенберг надеется на решение по С-400, при котором Турция избежит санкций США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

САП внесла в ЕРДР сведения о завладении госимуществом группой высокопоставленных лиц, среди которых заявитель указал Порошенко

МВФ актуализирует состояние сотрудничества с Украиной после выборов в Раду

Восемь военных ВСУ в районе Новотроицкого отклонились от маршрута и были задержаны боевиками

Указ о назначении Зеркаль на должность замглавы АП исчез с сайта президента

Зеркаль, Рябошапка, Костюк и К.Тимошенко назначены замглавы администрации президента, Трофимов – первым замглавы АП

ПОСЛЕДНЕЕ

У Зеленского поддерживают создание консорциума по управлению ГТС

Коломойский утверждает, что после возвращения в Украину не виделся с Зеленским

Данилюк о должности секретаря СНБО: Давайте дождемся указа

Адвокат Саакашвили подал в администрацию Зеленского обращение о возвращении ему гражданства Украины

Репутация нового начальника Генштаба ВСУ Хомчака вселяет надежду на уход Украины от советского типа строительства армии – директор ЦИАКР

Prada отказывается от использования натурального меха

Штат Вашингтон разрешил превращать человеческие останки в компост

Портнова допросили в Генпрокуратуре как свидетеля по делам Майдана - Горбатюк

Боевики в среду дважды открывали огонь по украинским позициям в зоне ООС, ранен один военный

Репутация нового начальника Генштаба Хомчака вселяет надежду на уход Украины от советского типа строительства армии – директор ЦИАКР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА