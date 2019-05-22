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19:25 22.05.2019

Prada отказывается от использования натурального меха

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Prada отказывается от использования натурального меха

Итальянский дом моды Prada SpA намерен отказаться от использования натурального меха в своих коллекциях, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на владельца модного бренда Миуччу Праду.

По словам Прады, креативного директора и контролирующего акционера Prada, компания перестанет использовать мех начиная с показа следующей коллекции в сентябре.

"Сосредотачивая внимание на инновационных материалах, компания сможет исследовать новые границы креативного дизайна, одновременно удовлетворяя спрос на этичную продукцию", - сказала она.

Целый ряд крупных дизайнеров и модных домов в последние годы один за другим объявляли об отказе от использования натурального меха. В их числе такие имена, как Gucci, Versace, Michael Kors, Giorgio Armani, Hugo Boss, Ralph Lauren и Burberry.

Prada - один из немногих последних модных домов, еще сопротивлявшихся этой тенденции. Компания обещала избегать активной рекламы и продвижения продукции из меха и кожи экзотических животных, но не отказывалась от их использования.

Теги: #италия #мех #prada #отказ
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