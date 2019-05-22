События

19:08 22.05.2019

Штат Вашингтон разрешил превращать человеческие останки в компост

2 мин читать

Вашингтон стал первым штатом в США, узаконившим превращение человеческих останков в компост.

Закон был подписан губернатором штата Джеем Инсли 21 мая, сообщает BBC. Теперь жители штата смогут выбрать новый способ распорядиться своим телом после смерти и завещать, чтобы их останки превратились в почву.

Лоббировала закон Катрина Спейд, ее компания Recompose освоила технологию преобразования останков в плодородный компост. Она заключается в том, что тело помещается в шестиугольный стальной контейнер, заполненный люцерной, древесной щепой и соломой. После этого контейнер закрывают, и тело разлагается естественным образом не более 30 дней. В результате получается компост в количестве, примерно соответствующем двум тачкам.

В конце процедуры компост выдают близким умершего. Они могут высадить в него цветы или деревья.

Превращение в компост предлагается в качестве более экологичной альтернативы традиционному захоронению и кремации. Оно также может стать решением проблемы нехватки мест для захоронения в крупных городах, где место для кладбищ ограничено.

Спейд назвала эту технологию "альтернативой бальзамированию, захоронению или кремации, которая является естественной, безопасной, экологичной". По ее мнению, этот метод позволит сократить углеродные выбросы и землепользование.

Экологически чистые альтернативы захоронения становятся все более популярными, отмечает BBC. Недавно умерший актер телесериала "Беверли-Хиллз, 90210" Люк Перри был похоронен в Калифорнии в "грибном костюме". Как утверждает создатель костюма Джей Рим Ли, такая технология захоронения уменьшает количество токсичных загрязняющих веществ, которые выделяются в окружающую среду во время разложения или кремации тела.

В Швеции также узаконен метод преобразования останков человека в компост, а в Великобритании допускается захоронение без гроба и в гробу из биоразлагаемых материалов.

Теги: #сша #захоронения #компост
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:27 22.05.2019
Трамп обвинил демократов в желании провести повторное расследование Мюллера

Трамп обвинил демократов в желании провести повторное расследование Мюллера

18:30 21.05.2019
США ввели санкции против производителя ракет для С-300 и С-400

США ввели санкции против производителя ракет для С-300 и С-400

13:44 21.05.2019
Администрация США собралась ввести санкции против "Северного потока-2"

Администрация США собралась ввести санкции против "Северного потока-2"

11:57 21.05.2019
Гройсман поблагодарил министра энергетики США за поддержку позиции Украины по проекту Nord Stream 2

Гройсман поблагодарил министра энергетики США за поддержку позиции Украины по проекту Nord Stream 2

10:26 21.05.2019
Зеленский и Коболев обсудили с делегацией США сотрудничество в энергосфере и подготовку к отопительному сезону

Зеленский и Коболев обсудили с делегацией США сотрудничество в энергосфере и подготовку к отопительному сезону

08:36 21.05.2019
США отсрочат введение запрета на бизнес с Huawei на 90 дней

США отсрочат введение запрета на бизнес с Huawei на 90 дней

06:20 21.05.2019
Суд в США поддержал требование конгрессменов о предоставлении налоговых деклараций Трампа

Суд в США поддержал требование конгрессменов о предоставлении налоговых деклараций Трампа

03:51 21.05.2019
Постпред США при ООН заявил, что РФ пытается отвлечь внимание от демократической передачи власти в Украине

Постпред США при ООН заявил, что РФ пытается отвлечь внимание от демократической передачи власти в Украине

20:40 20.05.2019
Порошенко из АП переехал в открытый офис "БПП "Солидарность", где встретился с американскими гостями

Порошенко из АП переехал в открытый офис "БПП "Солидарность", где встретился с американскими гостями

20:34 20.05.2019
Зеленский надеется на встречу с Трампом в ближайшее время

Зеленский надеется на встречу с Трампом в ближайшее время

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

САП внесла в ЕРДР сведения о завладении госимуществом группой высокопоставленных лиц, среди которых заявитель указал Порошенко

МВФ актуализирует состояние сотрудничества с Украиной после выборов в Раду

Восемь военных ВСУ в районе Новотроицкого отклонились от маршрута и были задержаны боевиками

Указ о назначении Зеркаль на должность замглавы АП исчез с сайта президента

Зеркаль, Рябошапка, Костюк и К.Тимошенко назначены замглавы администрации президента, Трофимов – первым замглавы АП

ПОСЛЕДНЕЕ

Репутация нового начальника Генштаба ВСУ Хомчака вселяет надежду на уход Украины от советского типа строительства армии – директор ЦИАКР

Prada отказывается от использования натурального меха

Портнова допросили в Генпрокуратуре как свидетеля по делам Майдана - Горбатюк

Боевики в среду дважды открывали огонь по украинским позициям в зоне ООС, ранен один военный

Репутация нового начальника Генштаба Хомчака вселяет надежду на уход Украины от советского типа строительства армии – директор ЦИАКР

Стефанчук допускает сотрудничество "Слуги народа" с партией Вакарчука и "Батькивщиной" в новой Раде и исключает с "Оппоблоком"

Президент сейчас думает о том, как сдвинуть с "мертвой точки" переговорный процесс по Донбассу - Пристайко

Зеленский назначил Пристайко замглавы АП

Начальник Управления госохраны Гелетей подал рапорт об увольнении

САП внесла в ЕРДР сведения о завладении госимуществом группой высокопоставленных лиц, среди которых заявитель указал Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА