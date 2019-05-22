Портнова допросили в Генпрокуратуре как свидетеля по делам Майдана - Горбатюк

Бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов был допрошен в Генеральной прокуратуре Украины в среду в качестве свидетеля по делам Майдана, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" руководитель управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Позвонил утром его адвокат следователям и попросил о допросе, так как в понедельник, (27 мая - дата, на которую Портнов вызывался – ИФ) его не будет в Украине", - рассказал Горбатюк.

По его словам, следователи согласились и провели допрос в среду.

"Это был предварительный допрос, будут еще дополнительные", - добавил руководитель управления спецрасследований.

Портнов в Телеграм-канале также рассказал о проведенном допросе.

"На допросе сообщил о роли главы Департамента специальных расследований Горбатюка и руководства Генеральной прокуратуры в сокрытии массовых убийств на Майдане. Теперь у следователей будет чуть больше работы, - они должны следственным путём проверить указанную информацию, допросить своих собственных руководителей и внести это всё в реестр досудебных расследований", - сообщил он.

По словам Портнова, в Генпрокуратуре он пробыл 3,5 часа.