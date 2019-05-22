Боевики в среду дважды открывали огонь по украинским позициям в зоне ООС, ранен один военный

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в среду дважды открывали огонь по украинским позициям в зоне проведения операции объединенных сил, один военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток враг дважды нарушил режим прекращения огня. В обоих случаях вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем. (…) Вследствие обстрелов один военнослужащий объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении на странице ООС в Фейсбуке.

На провокации подразделения объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

"Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой", - подчеркнули в штабе ООС.