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18:37 22.05.2019

Репутация нового начальника Генштаба Хомчака вселяет надежду на уход Украины от советского типа строительства армии – директор ЦИАКР

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Репутация нового начальника Генштаба Хомчака вселяет надежду на уход Украины от советского типа строительства армии – директор ЦИАКР

Профессиональная репутация нового начальника Генерального штаба – Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака позволяет рассчитывать на ускорение темпов начатой Украиной оборонной реформы и пересмотр подходов к строительству ВСУ, считает директор Центра исследования армии, разоружения и конверсии (ЦИАКР) Валентин Бадрак.

Оценивая в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" одно из первых кадровых решений новоизбранного президента Владимира Зеленского по смене начальника Генштаба, директор ЦИАКР сказал: "Выбор нового начгенштаба - Главнокомандующего ВСУ я считаю абсолютно обоснованным и позитивным. Во-первых, Хомчак – это генерал с боевым опытом, прошедший все ступени военного управления. На определенном этапе он был командующим АТО (сектора "Б"-ИФ) и проявил себя с позитивной стороны в ходе Иловайского сражения. По-моему мнению, в тот период он являлся оппонентом начальника ГШ ВСУ Виктора Муженко, вследствие чего все последние годы находился в "ссылке".

При этом директор ЦИАКР акцентировал: "В экспертных кругах Хомчак имеет репутацию человека новой формации, что вселяет надежду на уход Украины от советского типа строительства армии. Вместе с тем, он также считается человеком, который негативно относится к оставшимся в ВСУ анархронизмам советской армии. В том числе близкие к окружению Хомчака люди, характеризуют его как человека, нетерпимого к пьянству, воровству, и любой другой дискредитации звания офицера".

"Тот факт, что Хомчак был в оппозиции к начальнику Генштаба и находился "за скобками" ядра военного менеджмента, на мой взгляд, будет играть позитивную роль. В некотором смысле, новое назначение делает его обязанным президенту, и с психологической точки зрения это более удачный выбор, чем из более молодых и более амбициозных генералов, в сравнении с которыми, Хомчак, можно сказать, "и стреляный и битый", - сказал Бадрак (по некоторым данным, в числе кандидатур на должность НЧ ГШ- Главнокомандующего ВСУ рассматривались также кандидатуры замначальника ГШ ВСУ, начальника ООШ ВСУ, командующего ООС Сергея Наева и командующего ДШВ ВСУ Михаила Забродского - ИФ)

В числе первоочередных задач нового начальника Генштаба - Главнокомандующего ВСУ военный эксперт выделил изменение подходов к строительству ВСУ. "Под трансформацией армии мы понимаем оптимизацию ее структуры и численности. Как известно, сегодня более 70% военного бюджета уходит на содержание армии. Также Хомчаку предстоит начать реализацию ключевой идеи реформы ВСУ: речь идет о том, чтобы преобразовать армию "из бумажной в цифровую" армию", - сказал Бадрак.

По словам директора ЦИАКР, для этого новому начальнику Генштаба нужно будет провести ревизию приоритетов перевооружения армии, а также обеспечить переход на более жесткое планирование Генштабом потребностей ВСУ. "Это то, чего очень ждут в ОПК", - подчеркнул Бадрак.

"Также ему придется решать задачу унификации вооружений и военной техники ВСУ: как известно, сегодня в армии имеется значительное количество ВВТ одной номенклатуры разных производителей. К примеру, полтора десятка типов боевых машин, до 10 типов беспилотников: все это требует дополнительных расходов на сервис", - отметил он.

В числе стоящих перед новым начальником Генштаба задач Бадрак также выделил целевое сокращение небоевых структур ВСУ и смену подходов к военному образованию, работе военкоматов, логистических и тыловых структур.

"И конечно, многие наблюдатели рассчитывают на появление программы создания профессиональной армии и отказа от призыва", - отметил он.

Как сообщалось, президент Украины Зеленский указом от 21 мая назначил Хомчака начальником Генштаба - Главнокомандующим ВСУ вместо занимавшего эту должность с июля 2014 года Муженко.

Хомчак – первый заместитель командующего Сухопутных войск Украины с 2016 года, генерал-лейтенант, командир оперативного командования "Юг", участник боевых действий на Донбассе, и в частности – событий под Иловайском (Донецкая обл.) в августе- сентябре 2014 года.

Теги: #бадрак #генштаб #хомчак
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