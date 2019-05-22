События

18:22 22.05.2019

Президент сейчас думает о том, как сдвинуть с "мертвой точки" переговорный процесс по Донбассу - Пристайко

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Президент Украины Владимир Зеленский работает над тем, чтобы активизировать переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе, отмечает новоназначенный заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко.

"Мы только что несколько часов говорили с президентом о том, каким образом можно сдвинуть процесс, который застрял на мертвой точке: "Минск", все процессы, включая миротворческий, Трехстороннюю контактную группу, "нормандский формат, телефонные переговоры лидеров (речь идёт о разговоре президента Франции, канцлера Германии и президента России - ИФ)", и которые состоятся в ближайшее время", - сказал он журналистам в среду возле здания АП.

Пристайко указал, что украинская сторона сейчас хочет узнать о результатах телефонного разговора Владимира Путина, Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель, и будем планировать свои дальнейшие шаги.

Ранее в среду сообщалось, что президент подписал указ о назначении замглавы АП постоянного представителя Украины при НАТО Пристайко.

Теги: #зеленский #пристайко
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