Зеленский назначил Пристайко замглавы АП

Президент Украины Владимир Зеленский назначил постоянного представителя Украины в НАТО Вадима Пристайко заместителем главы администрации президента.

Соответствующий указ №317/2019 от 22 мая опубликован на официальном сайте главы государства.

Как сообщалось, днем ранее Пристайко заявил, что готов возглавить Министерство иностранных дел Украины, если получит такое предложение от Зеленского. Он отметил, что на данный момент он от имени МИД помогает "переходной команде" в проведении эффективных международных встреч.

В тот же день Зеленский отменил указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины, однако позже он исчез с президентского сайта. По данным СМИ, Зеркаль отказалась от должности замглавы АП. 22 мая Зеленский отменил указ о ее назначении замглавы АП.