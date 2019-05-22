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17:19 22.05.2019

САП внесла в ЕРДР сведения о завладении госимуществом группой высокопоставленных лиц, среди которых заявитель указал Порошенко

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САП внесла в ЕРДР сведения о завладении госимуществом группой высокопоставленных лиц, среди которых заявитель указал Порошенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ряду статей Уголовного кодекса Украины после заявления руководителя компании "Энергомережа" Дмитрия Крючкова относительно правомерности действий пятого президента Украины Петра Порошенко, других высших должностных лиц, народных депутатов и руководителей крупных предприятий.

Сведения внесены в ЕРДР по результатам личного приема руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким Крючкова, сообщается на странице САП в Фейсбуке в среду.

Теги: #ердр #сап #порошенко #украина #обвинения
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