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16:27 22.05.2019

В Украине в четверг ожидается теплая погода с кратковременными дождями

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В Украине в четверг ожидается теплая погода с кратковременными дождями

В Украине в четверг, 23 мая, погоду с кратковременными дождями будет определять теплая, влажная воздушная масса и поле пониженного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

В Украине, кроме большинства южных областей, прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы, на Закарпатье – незначительные дожди, на Левобережье кое-где град и шквалы 15-20 м/с. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°; днем 21-26°, на юге до 28°, в западных областях 17-22°.

В Киеве 23 мая ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 23-25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 23 мая самая высокая температура днем была 32,2° в 2007 году, самая низкая ночью 0,9° в 1904 году.

В Украине 24 мая ожидаются кратковременные дожди и грозы (ночью местами). Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха в западных областях ночью 7-12°, днём 17-22°; на остальной территории ночью 12-17°; днём 22-27°.

В Киеве 24 мая ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменных направлений, 5-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

По состоянию на 9:00 утра среды, 22 мая, на температура воды в Черном и Азовском морях была 18-23°; в Днепре возле г.Киева 18°.

Теги: #погода
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