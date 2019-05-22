События

14:35 22.05.2019

Президент имеет только право законодательной инициативы, теперь мы будем обсуждать наши дальнейшие шаги - Стефанчук

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Президент Украины наделен только право законодательной инициативы, и если Верховная Рада отказывается менять закон о выборах, то выборы могут пройти и по старому закону, отмечает представитель президента Владимира Зеленского Руслан Стефанчук.

"Если Верховная Рада не изменит (закон о выборах – ИФ), то у нас нет другого варианта, потому что президент наделен только правом законодательной инициативы, но не принятием законов", - сказал он журналистам в среду в кулуарах парламента.

Отвечая на вопрос о том, какие будут дальнейшие шаги Зеленского, Стефанчук ответил, что ему нужно обсудить этот вопрос с президентом.

"У нас есть несколько планов, но они зависели от того, какая будет реакция Верховной Рады. Мы реакцию получили, дальше мы будем выстраивать нашу тактику по плану А, Б или С которые у нас есть", - указал Стефанчук.

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