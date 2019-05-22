События

14:19 22.05.2019

В Украине будет введен учет ДТП

1 мин читать
В Украине будет введен учет ДТП

Кабинет министров Украины регламентировал вопрос ведения учета дорожно-транспортных происшествий.

"Согласно постановлению, предусматривается утверждение учета, который обеспечит выявление и анализ причин совершения дорожно-транспортных происшествий, упорядочение процедуры взаимодействия между субъектами, которые владеют информацией о совершении ДТП для уменьшения травматизма и смертности на дорогах Украины, а также снижение объемов материального ущерба от этих событий на общегосударственном уровне", - говорится в сообщении департамента коммуникаций Министерства внутренних дел в среду.

Отмечается, что получение объективных и полных данных об обстоятельствах ДТП является важным условием осуществления оценки состояния аварийности на дорогах Украины, выявления причин этих событий, разработки и принятия научно обоснованных мер для обеспечения безопасности дорожного движения.

Теги: #дтп #украина #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:08 22.05.2019
Зеленский предлагает смягчить ценз проживания в Украине для участия выборов в Раду – нардеп Попов

Зеленский предлагает смягчить ценз проживания в Украине для участия выборов в Раду – нардеп Попов

14:59 22.05.2019
Президент имеет только право законодательной инициативы, теперь мы будем обсуждать наши дальнейшие шаги - Стефанчук

Президент имеет только право законодательной инициативы, теперь мы будем обсуждать наши дальнейшие шаги - Стефанчук

14:33 22.05.2019
Парубий закрыл внеочередное заседание Рады, очередное заседание парламента состоится 28 мая

Парубий закрыл внеочередное заседание Рады, очередное заседание парламента состоится 28 мая

14:28 22.05.2019
Рада не внесла в повестку дня сессии законопроекты Зеленского, касающиеся изменений закона о выборах в Раду

Рада не внесла в повестку дня сессии законопроекты Зеленского, касающиеся изменений закона о выборах в Раду

14:28 22.05.2019
Кабмин ужесточил лицензионные условия для туроператоров

Кабмин ужесточил лицензионные условия для туроператоров

14:21 22.05.2019
Магазины H&M могут открыться в ТРЦ "Караван" в Харькове и Днепре

Магазины H&M могут открыться в ТРЦ "Караван" в Харькове и Днепре

13:59 22.05.2019
Законопроект Зеленского с изменениями к закону о выборах Рады предусматривает пропорциональную систему с закрытыми списками и снижение барьера до 3%

Законопроект Зеленского с изменениями к закону о выборах Рады предусматривает пропорциональную систему с закрытыми списками и снижение барьера до 3%

13:25 22.05.2019
Судьи Окружного админсуда Киева снова не явились на квалификационное оценивание в ВККС

Судьи Окружного админсуда Киева снова не явились на квалификационное оценивание в ВККС

13:20 22.05.2019
В Раде зарегистрирован президентский законопроект о внесении изменений в закон о выборах нардепов

В Раде зарегистрирован президентский законопроект о внесении изменений в закон о выборах нардепов

13:15 22.05.2019
В Украине продолжает расти количество оптимистично оценивающих положение дел в стране

В Украине продолжает расти количество оптимистично оценивающих положение дел в стране

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МВФ актуализирует состояние сотрудничества с Украиной после выборов в Раду

Восемь военных ВСУ в районе Новотроицкого отклонились от маршрута и были задержаны боевиками

Указ о назначении Зеркаль на должность замглавы АП исчез с сайта президента

Зеркаль, Рябошапка, Костюк и К.Тимошенко назначены замглавы администрации президента, Трофимов – первым замглавы АП

Зеленский назначил своим советником – представителем президента в Раде Стефанчука – указ

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент имеет только право законодательной инициативы, теперь мы будем обсуждать наши дальнейшие шаги - Стефанчук

Полторак считает опытным офицером нового начальника Генштаба ВСУ

Более половины украинцев позитивно относятся к созданию ПЦУ и предоставление ей Томоса

МВФ актуализирует состояние сотрудничества с Украиной после выборов в Раду

Украина намерена договориться с Монголии о взаимной отмене виз

Восемь военных ВСУ в районе Новотроицкого отклонились от маршрута и были задержаны боевиками

Вице-премьер Кириленко считает, что Кремлю выгодно проведение в Украине референдума относительно договоренностей РФ по Донбассу

В Киеве на Куреневке утром горел склад

В столице ко Дню Киева проведут бесплатные экскурсии

Указ о назначении Зеркаль на должность замглавы АП исчез с сайта президента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА