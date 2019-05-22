События

14:14 22.05.2019

Полторак считает опытным офицером нового начальника Генштаба ВСУ

1 мин читать

Министр обороны Украины Степан Полторак считает нового начальника Генерального штаба Руслана Хомчака опытным офицером.

"Генерал Хомчак - опытный генерал, опытный офицер. Он вчера был назначен и завтра утром он будет представлен Генеральному штабу и Вооруженным силам", - сказал Полторак журналистам после заседания правительства в среду.

Как сообщалось, 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил Хомчака начальником Генштаба – главнокомандующим ВСУ вместо уволенного с этой должности Виктора Муженко.

Теги: #всу #полторак
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:19 22.05.2019
Восемь военных ВСУ в районе Новотроицкого отклонились от маршрута и были задержаны боевиками

Восемь военных ВСУ в районе Новотроицкого отклонились от маршрута и были задержаны боевиками

23:29 20.05.2019
Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего ВСУ

Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего ВСУ

19:52 20.05.2019
США передали ВСУ два современных контрбатарейных радара

США передали ВСУ два современных контрбатарейных радара

11:28 20.05.2019
Полторак подал в отставку с должности министра обороны

Полторак подал в отставку с должности министра обороны

06:10 18.05.2019
Еще 15 раненных на Донбассе солдат ВСУ пройдут лечение в клиниках Бундесвера

Еще 15 раненных на Донбассе солдат ВСУ пройдут лечение в клиниках Бундесвера

19:11 16.05.2019
Один украинский военный погиб, один получил ранения вследствие вражеских обстрелов в зоне ООС

Один украинский военный погиб, один получил ранения вследствие вражеских обстрелов в зоне ООС

05:14 15.05.2019
Муженко считает необходимым принятие Верховной Радой закона о развитии сержантского состава ВСУ

Муженко считает необходимым принятие Верховной Радой закона о развитии сержантского состава ВСУ

18:26 14.05.2019
Один военный погиб, двое ранены на востоке Украины во вторник

Один военный погиб, двое ранены на востоке Украины во вторник

18:07 14.05.2019
В Украине считают пропавшими без вести 71 военнослужащего

В Украине считают пропавшими без вести 71 военнослужащего

19:12 10.05.2019
Боевики 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе в пятницу, потерь нет

Боевики 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе в пятницу, потерь нет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МВФ актуализирует состояние сотрудничества с Украиной после выборов в Раду

Восемь военных ВСУ в районе Новотроицкого отклонились от маршрута и были задержаны боевиками

Указ о назначении Зеркаль на должность замглавы АП исчез с сайта президента

Зеркаль, Рябошапка, Костюк и К.Тимошенко назначены замглавы администрации президента, Трофимов – первым замглавы АП

Зеленский назначил своим советником – представителем президента в Раде Стефанчука – указ

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент имеет только право законодательной инициативы, теперь мы будем обсуждать наши дальнейшие шаги - Стефанчук

В Украине будет введен учет ДТП

Судьи Окружного админсуда Киева снова не явились на квалификационное оценивание в ВККС

В Украине продолжает расти количество оптимистично оценивающих положение дел в стране

Более половины украинцев позитивно относятся к созданию ПЦУ и предоставление ей Томоса

МВФ актуализирует состояние сотрудничества с Украиной после выборов в Раду

Украина намерена договориться с Монголии о взаимной отмене виз

Вице-премьер Кириленко считает, что Кремлю выгодно проведение в Украине референдума относительно договоренностей РФ по Донбассу

В Киеве на Куреневке утром горел склад

В столице ко Дню Киева проведут бесплатные экскурсии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА