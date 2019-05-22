Полторак считает опытным офицером нового начальника Генштаба ВСУ

Министр обороны Украины Степан Полторак считает нового начальника Генерального штаба Руслана Хомчака опытным офицером.

"Генерал Хомчак - опытный генерал, опытный офицер. Он вчера был назначен и завтра утром он будет представлен Генеральному штабу и Вооруженным силам", - сказал Полторак журналистам после заседания правительства в среду.

Как сообщалось, 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил Хомчака начальником Генштаба – главнокомандующим ВСУ вместо уволенного с этой должности Виктора Муженко.