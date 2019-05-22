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13:15 22.05.2019

В Украине продолжает расти количество оптимистично оценивающих положение дел в стране

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В Украине продолжает расти количество оптимистично оценивающих положение дел в стране

В середине мая треть украинцев считают, что Украина движется в правильном направлении, чем продолжили положительную динамику, начавшуюся с начала 2019 года, свидетельствуют данные социологического исследования соцгруппы "Рейтинг".

Согласно обнародованным в среду результатам проведенного 16-21 мая опроса, 30% респондентов заявили, что Украина движется в правильном направлении, в то же время 49% опрошенных имеют противоположное мнение.

"Динамика изменения настроений населения в положительную сторону продолжается, начиная с начала года. Относительно больше тех, кто имеет оптимистичные взгляды на положение дел в стране, наблюдается среди жителей Запада и молодых респондентов, избирателей партий БПП "Солидарность" и партии С.Вакарчука ("Голос" – ИФ)", - говорится в релизе "Рейтинга".

Опрос проводился 16-21 мая 2019 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Опрошено 2 тыс. респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Статпогрешность не больше 2,2%

Теги: #опрос #украина
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