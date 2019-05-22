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13:00 22.05.2019

Более половины украинцев позитивно относятся к созданию ПЦУ и предоставление ей Томоса

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Более половины украинцев позитивно относятся к созданию ПЦУ и предоставление ей Томоса

Более 54% граждан Украины позитивно относятся к созданию Православной церкви Украины (ПЦУ) и к предоставлению ей Томоса, свидетельствуют результаты исследования "Конфессиональная структура населения Украины и создание Православной церкви Украины: май 2019", проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"54,2% респондентов относятся положительно к созданию Православной церкви Украины (ПЦУ – ИФ) и к предоставлению ей Томоса. Еще 31,2% имеют нейтральное отношение. Негативно относятся к этому - 10,9%. Не смогли или отказались ответить на вопрос - 3,6%", - рассказал заместитель директора КМИС Антон Грушецкий во время презентации результатов исследовании " на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

Среди респондентов, которые положительно или нейтрально относятся к созданию Православной церкви Украины и предоставления ей Томоса, 64,5% считают, что условий, определенных в Томосе, достаточно для развития независимой украинской церкви и отказываться от Томоса нельзя. В то же время 8,8% опрошенных считают, что условия являются невыгодными для ПЦУ, что необходимо отказаться от Томоса и восстановить Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата. Не смогли или отказались ответить на вопрос - 26,7%.

Чуть более половины украинских граждан - 50,6% считают, что предоставление Томоса скорее объединяет общество, 30,5%, напротив, считают, что Томос является скорее разъединяющим фактором для Украины. Не смогли или отказались ответить на вопрос - 18,9%.

Позитивно воспринимают избрание Епифания главой ПЦУ 39,6% респондентов, 43% относятся в этому событию нейтрально, негативно относятся - 6,8%. Не смогли или отказались ответить на вопрос - 10,6%.

В то же время на вопрос, кого надо было избрать главой ПЦУ Филарета, который возглавлял Украинскую православную церковь Киевского патриархата, или Епифания, 36,5% респондентов считают положительным избрание Епифания. 15,5% полагают, что надо было предстоятелем новой церкви избрать Филарета, 2,2% склоняются к мнению, что надо должен был избран кто- нибудь другой, 45,9% - затруднились или отказались отвечать.

КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения 12-18 мая 2019 г. методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (с квотной задачей при отборе респондентов) опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки 2,9%.

Теги: #опрос #украина #томос
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