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12:32 22.05.2019

МВФ актуализирует состояние сотрудничества с Украиной после выборов в Раду

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МВФ актуализирует состояние сотрудничества с Украиной после выборов в Раду

Вызванная досрочными выборами в Верховную Раду неопределенность с парламентской коалицией и правительством может повлиять на текущее сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) по программе stand by, допускает представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

"Думаю, вопрос в том, что МВФ хочет понимать, кто будет правительством, кто будет коалицией, с кем будет вестись дальнейшее сотрудничество – все-таки горизонт сотрудничества больше, чем месяц-два", – сказал он журналистам в кулуарах заседания Кабинета министров в Киеве в среду.

"Думаю, они сейчас будут проводить какие-то встречи и консультации. А через два месяца будут обновлять ситуацию по итогам выборов и нового правительства", – добавил Герус.

Представитель президента отверг допущения, что на состояние сотрудничества с Фондом могли повлиять какие-либо недавние кадровые назначения.

Он уточнил, что переговорами с МВФ в команде президента Владимира Зеленского занимается экс-министр финансов Александр Данилюк.

Герус отметил, что сотрудничество с МВФ четко регламентировано меморандумом, в котором содержатся определенные требования, в частности, возвращение ответственности за незаконное обогащение.

Представитель президента в Кабмине уточнил, что у МВФ сегодня нет никаких новых требований или претензий по цене на газ.

"Этот пункт в меморандуме выполнен. На сегодня этот вопрос не является актуальным", – подчеркнул Герус.

В то же время он отметил, что вопрос цен на газ для населения, по-прежнему, актуален.

"Нужно думать, как можно тут ситуацию дальше развивать, улучшить. Должен быть найден баланс: с одной стороны – сотрудничество с МВФ, с другой – украинский потребитель, который должен быть способен оплачивать коммунальные услуги и жить нормально и улучшать свое благосостояние", – сказал представитель президента.

Как сообщалось, миссия МВФ прибыла в Киев 20 мая для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand by и консультаций по IV статье устава МВФ и начала встречи 21 мая.

В СМИ в среду появились сообщения о якобы досрочном сворачивании миссии, однако в представительстве МВФ агентству "Интерфакс-Украина" заявили, что эксперты Фонда продолжают свои встречи с властями. Согласно данным агентства, решение Зеленского о роспуске Рады и последовавшее затем заявление об отставке премьера действительно создало проблему для работы миссии, однако она остается в Киеве.

Ранее глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия планирует работать в Украине две недели. Среди основных проблемных вопросов он отметил принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение после отмены предыдущей Конституционным судом в феврале этого года.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

Теги: #украина #герус #мвф
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