Восемь военных ВСУ в районе Новотроицкого отклонились от маршрута и были задержаны боевиками

Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины на грузовом автомобиле в районе Новотроицкого Донецкой области отклонились от маршрута, попали на оккупированную территорию и были задержаны боевиками, сообщает операция объединенных сил.

"Сообщаем, что, по предварительной информации, сегодня утром восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины из состава объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали на временно-оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований Российской Федерации", - сказано в сообщении ООС на странице в соцсети Фейсбук среду.

Отмечается, что командование ООС принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения украинских военнослужащих.

"Военной прокуратурой внесены сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований и проводятся следственные действия", - сказано в сообщении ООС.