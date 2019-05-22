События

11:19 22.05.2019

Восемь военных ВСУ в районе Новотроицкого отклонились от маршрута и были задержаны боевиками

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Восемь военных ВСУ в районе Новотроицкого отклонились от маршрута и были задержаны боевиками

Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины на грузовом автомобиле в районе Новотроицкого Донецкой области отклонились от маршрута, попали на оккупированную территорию и были задержаны боевиками, сообщает операция объединенных сил.

"Сообщаем, что, по предварительной информации, сегодня утром восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины из состава объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали на временно-оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований Российской Федерации", - сказано в сообщении ООС на странице в соцсети Фейсбук среду.

Отмечается, что командование ООС принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения украинских военнослужащих.

"Военной прокуратурой внесены сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований и проводятся следственные действия", - сказано в сообщении ООС.

Теги: #всу #боевики #россия #украина #плен #оос
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