Вице-премьер Кириленко считает, что Кремлю выгодно проведение в Украине референдума относительно договоренностей РФ по Донбассу

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявляет, что Кремлю выгодно проведение в Украине референдума относительно достижения мирных договоренностей с Россией по Донбассу, так как все проголосуют "за мир", не вдаваясь в детали.

"Теперь уже Меркель (канцлер Германии Ангела Меркель – ИФ), Макрон (президент Франции Эмманюэль Макрон - ИФ) и Путин (президент России Владимир Путин – ИФ) поговорили о нас, но без нас. На фоне этого нового явления АП предлагает выносить вопросы мира и войны на референдум. Понятно, что все проголосуют "за мир", не вдаваясь особо в детали. Что и является удельной целью Кремля. Остальные для них – дело техники", - написал на своей странице в мирокблоге Твиттерв среду.

Как сообщалось, 21 мая глава администрации президента Украины Андрей Богдан в эфире телеканала "112.Украина заявил, что в команде президента Владимира Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум.

"Сам Владимир Зеленский декларировал в своих выступлениях, что мы рассматриваем вопросы оформления каких-то договоренностей и вынесения их на референдум. Все-таки должны не только политики говорить, а и народ. Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку", - сказал он.