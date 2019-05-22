В Киеве на Куреневке утром горел склад

В Киеве пожарные ликвидировали возгорание в складском помещении, расположенном по улице Марка Вовчка, возникшем около 6:27 среды.

"По прибытию пожарных было установлено, что возгорание возникло в 1-этажном складском здании на площади 100 кв м. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара. В 6:57 пожар был локализован, а в 7:18 ликвидирован", - сообщает пресс-служба столичного главка Госслужбы Украины по ЧС.

К тушению пожара привлекались 5 единиц основной и специальной техники, а также 20 человек личного состава Киевского гарнизона.

Погибших и травмированных в результате происшествия нет. Причина возникновения пожара устанавливается.