В столице ко Дню Киева проведут бесплатные экскурсии

В Киеве в честь Дня города, который отмечается 26 мая, будут проводить бесплатные экскурсии по столице, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Гильдия профессиональных экскурсоводов и гидов-переводчиков приглашает на бесплатные экскурсии ко Дню Киева, который будут отмечать 26 мая. Проект подарит киевлянам и гостям города возможность познакомиться с историей Киева, пройтись по улицам, скверами и парками столицы с лучшими профессиональными гидами города", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на выбор предлагается семь экскурсий, в частности, прогулка "От "Фараона" до "Рейтера" в 11:00, прогулка "Киевские дворики" в 12:00, экскурсия "Владимирская горка" в 15:00, экскурсия "От Европейской площади до метро "Арсенальная" в 16:15, экскурсия "Вечерние огни над Днепром" в 17:15, экскурсия "Волшебные Липки" в 18:00, обзорная экскурсия по городу (экскурсия на немецком языке) в 18:00.

Для бесплатного участия необходима предварительная регистрация по указанному на сайте горгосадминистрации телефону или оставить комментарий на странице в соцсети Facebook.