События

08:48 22.05.2019

Глава АП: Гройсман может подавать в отставку, никакого коллапса не случится

1 мин читать

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан считает, что отставка премьер-министра Украины Владимира Гройсмана является правом и решением главы правительства, и никаких проблемы для жизни государства это за собой не повлечет.

"Наверное, он (Гройсман – ИФ) живет все-таки в парадигме старой Конституции, когда президент что-то подает. Но мы понимаем, что есть такое желание от "старых" должностных лиц, которые ментально стары, а не по возрасту, максимально сбросить возможные проблемы на президента Зеленского, причем в первые же дни. Но хочу расстроить господина премьер-министра: никто плакать не будет, если он внесет такое представление, и конец истории Украины не случится", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина" во вторник вечером, комментируя объявленное Гройсманом решение и его призыв к президенту Зеленскому внести кандидатуру нового премьера.

Богдан напомнил, что в Украине, как и во многих других странах, существует принцип беспрерывности власти.

"Поэтому не проблема, пусть идет (в отставку – ИФ), будет исполнять обязанности первый вице-премьер, будут и.о. министров на своих местах. В истории Украины это было много раз. Никакого коллапса не произойдет. И возможно, это будет одно из самых правильных решений премьер-министра, если он совершит такое публичное самоуничтожение", - отметил глава администрации Зеленского.

Теги: #гройсман #украина #глава #ап
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:17 22.05.2019
В Украину вернулась жена Хорошковского, а не он сам

В Украину вернулась жена Хорошковского, а не он сам

08:32 22.05.2019
Глава АП Богдан: олигархи уже не управляют страной, и они хотят одинаковых правил игры с другими гражданами

Глава АП Богдан: олигархи уже не управляют страной, и они хотят одинаковых правил игры с другими гражданами

07:47 22.05.2019
Глава АП Богдан: я попал под люстрацию несправедливо, а Зеленский не нарушил закон моим назначением

Глава АП Богдан: я попал под люстрацию несправедливо, а Зеленский не нарушил закон моим назначением

07:07 22.05.2019
За минувшие сутки боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены три военных

За минувшие сутки боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены три военных

06:41 22.05.2019
В столице ко Дню Киева проведут бесплатные экскурсии

В столице ко Дню Киева проведут бесплатные экскурсии

05:32 22.05.2019
Около 800 правоохранителей будут обеспечивать порядок в день матча "Шахтер"

Около 800 правоохранителей будут обеспечивать порядок в день матча "Шахтер"

04:45 22.05.2019
Убийц двух продавцов во Львовской области приговорили к пожизненному заключению и 15-ти годам тюрьмы

Убийц двух продавцов во Львовской области приговорили к пожизненному заключению и 15-ти годам тюрьмы

03:54 22.05.2019
Климкин: Чем быстрее состоится перезапуск Администрации президента – тем лучше

Климкин: Чем быстрее состоится перезапуск Администрации президента – тем лучше

03:16 22.05.2019
Депутаты ночью 22 мая готовят изменения в закон о выборах в Верховную Раду

Депутаты ночью 22 мая готовят изменения в закон о выборах в Верховную Раду

02:56 22.05.2019
Командир КПВВ "Новотроицкое" задержан за вымогательство взяток

Командир КПВВ "Новотроицкое" задержан за вымогательство взяток

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеркаль, Рябошапка, Костюк и К.Тимошенко назначены замглавы администрации президента, Трофимов – первым замглавы АП

Зеленский назначил своим советником – представителем президента в Раде Стефанчука – указ

Данилюк рассматривается на пост секретаря СНБО Украины - Богдан

Зеленский назначил Сергея Шефира первым помощником президента Украины – указ

Зеленский назначил главой администрации Богдана – указ

ПОСЛЕДНЕЕ

Кличко заявил, что "Удар" поддерживает снижение проходного барьера в Раду до 3%

Порошенко встретился с лидерами украинской диаспоры

Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев

Дело подозреваемых в убийстве Гандзюк передают из Херсонского в суд Днепропетровской области – СМИ

Возобновлено расследование производства по автотехнической экспертизе в деле о смертельном ДТП в центре Харькова

Глава АП Богдан: Коболева назначали не мы, и у нас сейчас нет инструментов для оценки его деятельности

Один человек погиб и двое госпитализированы в результате несчастного случая на коллекторе в Купянске

Верховный суд Грузии оставил в силе приговор о превышении Саакашвили служебных полномочий на посту президента

Зеркаль, Рябошапка, Костюк и К.Тимошенко назначены замглавы администрации президента, Трофимов – первым замглавы АП

Парубий: Зеленский начал свою деятельность на посту президента с грубого нарушения Конституции Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА