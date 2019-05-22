События

07:07 22.05.2019

За минувшие сутки боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены три военных

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За минувшие сутки боевики пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"21 мая вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил вблизи села Водяное - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, дважды в районе н.п. Павлополь - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, возле села Гнутово - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел украинских позиций вблизи н.п. Шумы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

"С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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