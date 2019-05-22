События

05:32 22.05.2019

Около 800 правоохранителей будут обеспечивать порядок в день матча "Шахтер"

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Охрану общественного порядка во время матча "Шахтер-Донецк", который состоится в Харькове в среду, 22 мая, будет обеспечивать полиция совместно с приданными силами.

"Охрану общественного порядка и безопасности обеспечивать 400 сотрудников Нацполиции, а также около 400 военнослужащих и курсантов Нацгвардии", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ожидается, что игру посетят около 27 тыс. болельщиков.

По информации пресс-службы ФК "Шахтер", матч начнется не в 19:30, а в 19:36, что послужит отсылкой к 1936 году - году основания донецкой команды.

Теги: #матч #правопорядок #украина #харьков
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