Около 800 правоохранителей будут обеспечивать порядок в день матча "Шахтер"

Охрану общественного порядка во время матча "Шахтер-Донецк", который состоится в Харькове в среду, 22 мая, будет обеспечивать полиция совместно с приданными силами.

"Охрану общественного порядка и безопасности обеспечивать 400 сотрудников Нацполиции, а также около 400 военнослужащих и курсантов Нацгвардии", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ожидается, что игру посетят около 27 тыс. болельщиков.

По информации пресс-службы ФК "Шахтер", матч начнется не в 19:30, а в 19:36, что послужит отсылкой к 1936 году - году основания донецкой команды.