События

04:45 22.05.2019

Убийц двух продавцов во Львовской области приговорили к пожизненному заключению и 15-ти годам тюрьмы

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Двоих жителей Трускавца, обвиняемых в убийстве двоих продавцов из магазина компьютерной техники в городе Борислав (Львовская область), приговорили к максимальным срокам заключения, информирует пресс-служба прокуратуры Львовской области.

 "Приговором Дрогобычского горрайонного суда несовершеннолетнего подсудимого приговорили к максимальному наказанию – 15 годам лишения свободы, а его совершеннолетнего соучастника – к пожизненному заключению", - сказано в сообщении прокуратуры.

Как сообщалось, убийство произошло в декабре 2017 года. Подсудимые напали на 20-летнюю девушку и 27-летнего мужчину – продавцов магазина компьютерной техники, нанесли им смертельные телесные повреждения и забрали из магазина деньги и мобильные телефоны на общую сумму более 81 тыс. грн.

Подозреваемых задержали в конце декабря 2017 года и с того времени их содержат под стражей.

Теги: #львов #украина #убийцы #приговор
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