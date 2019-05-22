Командир КПВВ "Новотроицкое" задержан за вымогательство взяток

Правоохранители задержали командира отделения контрольного пункта въезда-выезда "Новотроицкое" и еще нескольких пограничников за систематическое вымогательство взяток, сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Военная прокуратура совместно с ГБР и МВД задержали за систематическое вымогательство заместителя Донецкого пограничного отряда, командира отделения КПВВ Новотроицкое и 6 инспекторов пограничной службы", - написал Луценко в Facebook.

Он отметил, что в целом зафиксировано более 70 фактов вымогательства средств на сумму около 600 тыс. грн у перевозчиков.