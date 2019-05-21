Дело подозреваемых в убийстве Гандзюк передают из Херсонского в суд Днепропетровской области – СМИ

Дело подозреваемых в убийстве общественной активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк передают в Покровский районный суд Днепропетровской области, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на адвоката председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера Дмитрий Ильченко.

По словам адвоката, информация об этом была обнародована на заседании в Херсонском городском суде. Сторона обвинения сообщила, что обратилась в Верховный суд с ходатайством о передаче дела по подсудности и тот его удовлетворил.

"Основанием для этого стало то, что трое из пяти обвиняемых якобы проживают на территории Покровского района Днепропетровской области. Как лицо, которое участвовало во всех предыдущих заседаниях, хочу отметить, что ранее данные лица отмечали совсем другие адреса проживания. Лишь один из них отмечал, что зарегистрирован в Днепропетровской области. Что изменилось за это время, нам неизвестно. Почему произошел перенос в такой далекий район, куда далеко ехать и адвокатам, и журналистам, я не знаю", - сказал адвокат.

Ильченко также отметил, что дело было передано в суд вместе с соглашением о признании виновности всех пятерых обвиняемых. Обычно в таких случаях, по словам адвоката, проводится только одно судебное заседание с утверждением решения.

По его данным, решение Верховного суда еще не передано в исполнение в херсонского суда.

Ранее 7 мая 2019 года Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении повлекших смерть общественной активистки, советницы мэра Херсона Гандзюк тяжких телесных повреждений.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Е.Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу).

28 января 2019 года отец погибшей советницы мэра Херсона Е.Гандзюк Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев, его заместитель Евгений Рищук.

31 января Мангер принял решение выйти из партии "Батькивщина" на время расследования дела об убийстве Гандзюк. Он подчеркнул, что считает обвинения в свой адрес в связи с делом Гандзюк безосновательными и голословными. 1 февраля президиум политсовета партии "ВО "Батькивщина" удовлетворил заявление Мангера о приостановлении членства в партии на время расследования. 9 февраля Бюро Херсонской областной организации исключило Мангера из состава членов ВО "Батькивщина".

11 февраля генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Мангеру объявлено о подозрении в организации убийства Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева избрал Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день он вышел из СИЗО после внесения залога.

24 апреля 2019 года в Генпрокуратуре заявили, что пятеро подозреваемых в совершении нападения на Гандзюк признали свою виновность в совершении инкриминируемых им преступлений, пошли на сделку со следствием и дали признательные показания, после чего им были изменены ранее сообщенные подозрения.

Как сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, теперь они подозреваются в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.28 Уголовного кодекса Украины) и умышленном тяжком телесном повреждении, совершенном способом, которое имеет характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего (ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины - наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет).