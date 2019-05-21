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20:31 21.05.2019

Парубий: Зеленский начал свою деятельность на посту президента с грубого нарушения Конституции Украины

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Парубий: Зеленский начал свою деятельность на посту президента с грубого нарушения Конституции Украины

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает плохим знаком, что президент Украины Владимир Зеленский свою деятельность на должности главы государства начинает с нарушений Конституции Украины.

"Печально и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность на должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак", - написал Парубий на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Как сообщалось, президент Украины Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины восьмого созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Зеленский также обратился к спикеру Парубию с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах народных депутатов и о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках".

Зеленский во вторник по итогам встречи с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп назвал основаниями для досрочных парламентских выборов очень низкий уровень доверия граждан к Верховной Раде и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.

"Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это - оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я, как гарант Конституции, обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции", - заявил Зеленский, сообщается на сайте главы государства.

Теги: #оценка #парубий #нарушения #зеленский #конституция_украины
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