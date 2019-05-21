Зеленский назначил своим советником – представителем президента в Раде Стефанчука – указ

Глава Украинского государства Владимир Зеленский своим указом назначил Руслана Стефанчука советником президента Украины - представителем президента в Верховной Раде.

"Назначить Стефанчука Руслана Алексеевича советником президента Украины - представителем президента Украины в Верховной Раде Украины", - говорится в указе главы государства №312/2019 от 21 мая, обнародованном на сайте главы Украинского государства во вторник вечером.

Руслан Алексеевич Стефанчук (1975г.р.) – доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, адвокат. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права. В 2011-2013гг Стефанчук заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады. Как помощник сотрудничал с нардепом от БПП Анатолием Матвиенко, а также вице-премьером Степаном Кубивым.

Согласно информации из открытых источников, Стефанчук является идеологом партии "Слуга народа" и отвечает за разработку законопроектов.