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20:16 21.05.2019

Данилюк рассматривается на пост секретаря СНБО Украины - Богдан

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Данилюк рассматривается на пост секретаря СНБО Украины - Богдан

Советник президента Украины Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк рассматривается на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава Администрации президента Украины Андрей Богдан.

"Действительно, Александр Данилюк рассматривается на должность главы СНБО", - сказал Богдан агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Ранее в этот день глава Украинского государства Владимир Зеленский указом назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой администрации президента Украины.

Теги: #снбо #данилюк #кандидатура
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Интерфакс-Украина
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