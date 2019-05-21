Парубий распорядился созвать внеочередное заседание Рады на 22 мая на 12:00

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий издал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на среду, 22 мая, на 12:00.

Как сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады, внеочередное пленарное заседание парламента начнется в 12:00.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах народных депутатов и о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках".

Также Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины восьмого созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года. Указ вступает в силу со дня его опубликования.