Руслан Хомчак назначен начальником Генштаба ВСУ вместо Муженко – указы Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба – главнокомандующим Вооруженных сил Украины вместо уволенного с этой должности Виктора Муженко.

Соответствующие указы президента Украины №301/2019 и №302/2019 от 21 мая 2019 года обнародованы на сайте главы государства.

"Назначить Хомчака Руслана Борисовича начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных сил Украины", - сказано в указе президента.

Другим указом Зеленский уволил с этой должности Муженко.

Руслан Борисович Хомчак (1967г.р.) - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, участник войны на Донбассе, экс-начальник штаба Сухопутных войск ВСУ (2016-2017гг).

С февраля 2017г и до назначения начальником Генштаба ВСУ занимал должность главного инспектора Министерства обороны.