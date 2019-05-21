Портнов заявил о намерении прийти на допрос в Генпрокуратуру

Бывший заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что намерен прийти на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.

"Прочитал в СМИ, что меня вызвали в ГПУ по делу Майдана. Обязательно приду. Никогда раньше не доводилось оказаться в самом центре воровской малины", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Ранее в это день руководитель управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил интернет-ресурсу hromadske.ua, что допрос Портнова запланирован на 11:00 понедельника, 27 мая. Бывшего замглавы АП планируют допросить в качестве свидетеля по делу Евромайдана.

Как сообщалось, 20 мая Портнов заявил, что после возвращения в Украину ради своей безопасности заключил договор об охране с органами полиции.

"Я чувствую себя в безопасности. Я, конечно же, обратился к соответствующим организациям для этого в связи с постоянными угрозами. Поэтому я заключил официальный договор с органами полиции. Мою охрану обеспечивают сотрудники полиции с автоматическим оружием", - сказал Портнов в интервью телеканалу.