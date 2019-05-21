События

18:30 21.05.2019

США ввели санкции против производителя ракет для С-300 и С-400

1 мин читать

США расширили санкции против РФ, добавив в черный список два российских предприятия и военный учебный центр, уличенные в нарушении режима нераспространения.

Из документа следует, что попавшие под санкции учреждения нарушили запрет на передачу технологий создания оружия массового уничтожения Ирану, КНДР и Сирии.

В сообщении госдепа, опубликованном во вторник в Федеральном реестре США, поясняется, что санкции вводятся в отношении "Конструкторского бюро приборостроения", расположенного в Туле, Московского машиностроительного завода "Авангард" и учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине.

Меры вступили в силу 14 мая 2019 года, они будут действовать в течение двух лет.

Введенные санкции запрещают госорганам США получать от этих организаций какие-либо товары, технологии или услуги, также этим организациям запрещено оказывать какую-либо поддержку.

Центр зенитных ракетных войск в Гатчине и бюро приборостроения в Туле уже попадали в санкционные списки госдепа США в предыдущие годы, причем - тоже за нарушение режима нераспространения.

Московский завод "Авангард", входящий в состав концерна "Алмаз-Антей", является единственным производителем ракет для комплексов С-300 и С-400.

Тульское КБП (входит в состав "Ростеха"), одно из крупнейших российских оборонных предприятий, занимается разработкой высокоточного оружия и систем ПВО.

Теги: #рф #санкции #сша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:44 21.05.2019
Администрация США собралась ввести санкции против "Северного потока-2"

Администрация США собралась ввести санкции против "Северного потока-2"

11:57 21.05.2019
Гройсман поблагодарил министра энергетики США за поддержку позиции Украины по проекту Nord Stream 2

Гройсман поблагодарил министра энергетики США за поддержку позиции Украины по проекту Nord Stream 2

10:26 21.05.2019
Зеленский и Коболев обсудили с делегацией США сотрудничество в энергосфере и подготовку к отопительному сезону

Зеленский и Коболев обсудили с делегацией США сотрудничество в энергосфере и подготовку к отопительному сезону

08:36 21.05.2019
США отсрочат введение запрета на бизнес с Huawei на 90 дней

США отсрочат введение запрета на бизнес с Huawei на 90 дней

06:20 21.05.2019
Суд в США поддержал требование конгрессменов о предоставлении налоговых деклараций Трампа

Суд в США поддержал требование конгрессменов о предоставлении налоговых деклараций Трампа

03:51 21.05.2019
Постпред США при ООН заявил, что РФ пытается отвлечь внимание от демократической передачи власти в Украине

Постпред США при ООН заявил, что РФ пытается отвлечь внимание от демократической передачи власти в Украине

20:40 20.05.2019
Порошенко из АП переехал в открытый офис "БПП "Солидарность", где встретился с американскими гостями

Порошенко из АП переехал в открытый офис "БПП "Солидарность", где встретился с американскими гостями

20:34 20.05.2019
Зеленский надеется на встречу с Трампом в ближайшее время

Зеленский надеется на встречу с Трампом в ближайшее время

19:52 20.05.2019
США передали ВСУ два современных контрбатарейных радара

США передали ВСУ два современных контрбатарейных радара

19:30 20.05.2019
Американский провайдер спутникового ТВ Dish Network покупает подразделение EchoStar за $800 млн

Американский провайдер спутникового ТВ Dish Network покупает подразделение EchoStar за $800 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Парубий распорядился созвать внеочередное заседание Рады на 22 мая на 12:00

Руслан Хомчак назначен начальником Генштаба ВСУ вместо Муженко – указы Зеленского

Шевчук подал иск в Окружной админсуд Киева в связи с увольнением его с должности главы и судьи КС

Боевики за сутки 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военнослужащий

Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего ВСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Парубий распорядился созвать внеочередное заседание Рады на 22 мая на 12:00

Мэй представила новые предложения по Brexit, назвав их последним шансом

Руслан Хомчак назначен начальником Генштаба ВСУ вместо Муженко – указы Зеленского

Портнов заявил о намерении прийти на допрос в Генпрокуратуру

Украинский коллектив Asturia исполнит гимн Лиги чемпионов на финале 1 июня в Мадриде

Хорошковский вернулся в Украину после длительного проживания за границей – СМИ

Около 3 млн человек бежали из Венесуэлы с 2015 года

Alitalia отменила более 300 рейсов из-за забастовок в Италии

В среду состоится заседание суда в деле Червоненко против Сыроид

Количество ДТП в Украине за 4мес. 2019 г. увеличилось на 4,2%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА