События

18:29 21.05.2019

В среду состоится заседание суда в деле Червоненко против Сыроид

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22 мая в Шевченковском районном суде Киева состоится судебное заседание по иску экс-министра транспорта Украины Евгения Червоненко против Вице-спикера, Оксаны Сыроид. Сумма иска составляет 1 млн. грн. - в случае своей победы, Червоненко планирует перечислить деньги в ОХМАТДЕТ.

Судебный иск о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального ущерба был подан Червоненко еще в 2018 году, однако Сыроид на заседания суда не являлась.

Конфликт между политиками возник в 2018 году, когда во время телевизионного эфира на 112 канале, где Сыроид и Червоненко обсуждали возможные перспективы внедрения проекта Hyperloop в Украине. Червоненко, работавший Министром транспорта в правительстве Тимошенко в 2005 году, довольно критически отозвался о целесообразности такого транспорта в Украине и раскритиковал работу министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Сыроид с жесткой критикой Омеляна не согласилась и заявила: «В стране был бы Hyperloop если бы не было таких коррумпированных министров как Червоненко».  Так же, в довольно резкой форме, Вице-спикер заявила, что Червоненко, прибывая на должности Министра транспорта передал структурам бизнесмена Рината Ахметова какие-то 20 тыс. железнодорожных вагонов.

Червоненко был крайне возмущен заявлениями Сыроид, классифицировал их как клевету, и заявил, что в любой цивилизованной стране подобные высказывания высшего государственного чиновника рассматривались бы в суде. Червоненко, напомнил, что за 8 месяцев его работы в Министерстве транспорта, поступления в государственный бюджет впервые выросли на 312%, была достроена часть дороги Одесса-Киев, а транзит по СНГ был около 5 миллиардов долларов.

По словам Червоненко, Оксана Сыроид, пришла на интервью не подготовленной и не владела «матчастью», поскольку именно он начал кампанию по возвращению вагонов, переданных во времена Януковича структурам Ахметова и Кирпы. Всего «Укрзалізниці» во время работы Червоненко Министром транспорта было возвращено более 37 тысяч вагонов.

Спустя несколько дней после телевизионного эфира, экс-министр транспорта подал иск на Оксану Сыроид на сумму 1 млн гривен. В пресс-службе Червоненко заявили, что Сыроид не явилась ни на одно заседание суда и всячески препятствовала делу.

Очередное заседание суда состоится 22 мая в 14. 30 в помещении Шевченковского районного суда г. Киева, по адресу ул. Дегтяревская, 31-а. Судья – Притула Н.Г.

Примечательно, что Червоненко обязался в случае удовлетворения иска, передать отсуженные 1 млн гривен отделению онкологического центра ОХМАТДЕТ.

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Интерфакс-Украина
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