Количество ДТП в Украине за 4мес. 2019 г. увеличилось на 4,2%

Национальная полиция Украины в январе-апреле 2019 года зарегистрировала 47,4 тыс. ДТП, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщается на официальной странице Моторного (транспортного) страхового бюро Украины в соцсети Facebook.

Как отмечается в сообщении, в зарегистрированных ДТП травмировано более 6,3 тыс. чел. (+7,6%), погибло 882 человека (+9,7%).

Наибольшее количество ДТП произошло в Киеве (12,617 тыс., на 6,9% больше, чем годом ранее), в Одесской (4,312 тыс., +12,4%), Киевской (3,563 тыс., +4,5%), Львовской (3,236 тыс., -1,1%), Днепропетровской (3,325 тыс., +3%), и Запорожской (1,630 тыс., -0,1%) областях.

Наименьшее количество ДТП в течение 4 месяцев текущего года было в Луганской области (218), Сумской (516) и Кировоградской (543) областях.

Наибольшее сокращение ДТП зафиксировано в Луганской области - на 19%