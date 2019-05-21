События

16:14 21.05.2019

Количество ДТП в Украине за 4мес. 2019 г. увеличилось на 4,2%

1 мин читать
Количество ДТП в Украине за 4мес. 2019 г. увеличилось на 4,2%

Национальная полиция Украины в январе-апреле 2019 года зарегистрировала 47,4 тыс. ДТП, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщается на официальной странице Моторного (транспортного) страхового бюро Украины в соцсети Facebook.

Как отмечается в сообщении, в зарегистрированных ДТП травмировано более 6,3 тыс. чел. (+7,6%), погибло 882 человека (+9,7%).

Наибольшее количество ДТП произошло в Киеве (12,617 тыс., на 6,9% больше, чем годом ранее), в Одесской (4,312 тыс., +12,4%), Киевской (3,563 тыс., +4,5%), Львовской (3,236 тыс., -1,1%), Днепропетровской (3,325 тыс., +3%), и Запорожской (1,630 тыс., -0,1%) областях.

Наименьшее количество ДТП в течение 4 месяцев текущего года было в Луганской области (218), Сумской (516) и Кировоградской (543) областях.

Наибольшее сокращение ДТП зафиксировано в Луганской области - на 19%

Теги: #статистика #дтп #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:41 21.05.2019
Зеленский досрочно распустил Раду VIII созыва и назначил внеочередные выборы в парламент на 21 июля

Зеленский досрочно распустил Раду VIII созыва и назначил внеочередные выборы в парламент на 21 июля

16:55 21.05.2019
ЕБРР может выделить еще EUR250 млн на обновление городского транспорта Украины

ЕБРР может выделить еще EUR250 млн на обновление городского транспорта Украины

16:07 21.05.2019
"Укрзализныця" за 4 мес. увеличила объем контейнерных перевозок на 8%

"Укрзализныця" за 4 мес. увеличила объем контейнерных перевозок на 8%

15:34 21.05.2019
Гройсман провел встречу с миссией МВФ

Гройсман провел встречу с миссией МВФ

15:10 21.05.2019
Первые указы Зеленского по кадровым вопросам могут появиться во вторник вечером

Первые указы Зеленского по кадровым вопросам могут появиться во вторник вечером

14:43 21.05.2019
У Зеленского допускают отсрочку подписания указа о роспуске Рады на несколько дней для вступления в силу изменений в избирательное законодательство

У Зеленского допускают отсрочку подписания указа о роспуске Рады на несколько дней для вступления в силу изменений в избирательное законодательство

14:24 21.05.2019
Главный аргумент для роспуска Рады – низкое доверие граждан, а юридическое основание – отсутствие коалиции с 2016 г.

Главный аргумент для роспуска Рады – низкое доверие граждан, а юридическое основание – отсутствие коалиции с 2016 г.

14:00 21.05.2019
Климпуш-Цинцадзе готова возглавить правительство в переходный период

Климпуш-Цинцадзе готова возглавить правительство в переходный период

13:51 21.05.2019
У Зеленского рассматривают 21 июля как наиболее допустимую дату проведения досрочных выборов в Раду

У Зеленского рассматривают 21 июля как наиболее допустимую дату проведения досрочных выборов в Раду

13:43 21.05.2019
Зеленский предложил фракциям отменить "мажоритарку" и снизить проходной барьер до 3%

Зеленский предложил фракциям отменить "мажоритарку" и снизить проходной барьер до 3%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шевчук подал иск в Окружной админсуд Киева в связи с увольнением его с должности главы и судьи КС

Боевики за сутки 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военнослужащий

Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего ВСУ

Западные страны в СБ ООН заблокировали обсуждение темы украинского закона о языке

Рада может согласиться на отставку правительства, но может и не проголосовать за это - политолог

ПОСЛЕДНЕЕ

Финал заключительного сезона "Игры престолов" посмотрели рекордные 19,3 млн американцев

Реставрацию и строительство мемориального комплекса «Бейт-Кадишин» в Черновцах планируют завершить в течение пяти лет – Андрей Адамовский​​​​​​​

Аллеров вышел из СИЗО после внесения залога

Шевчук подал иск в Окружной админсуд Киева в связи с увольнением его с должности главы и судьи КС

Нацсовет по телерадиовещанию снова не смог провести заседание после увольнения главы и не назначил дату следующего

В ГБР поступило заявление от Портнова относительно Порошенко

Сооснователь iGov Дубилет предлагает выдавать паспорта Украины прямо в аэропорту

Сын Януковича опроверг информацию о якобы его визите в Донецк

Ситуация с поднятием уровня рек в Прикарпатье стабилизировалась

США отсрочат введение запрета на бизнес с Huawei на 90 дней

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА