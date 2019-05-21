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13:39 21.05.2019

Финал заключительного сезона "Игры престолов" посмотрели рекордные 19,3 млн американцев

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Финал заключительного сезона "Игры престолов" посмотрели рекордные 19,3 млн американцев

Последнюю серию заключительного сезона сериала "Игра престолов" в воскресенье посмотрели 19,3 млн американцев, что является рекордным показателем для телеканала HBO, следует из данных исследовательской компании Nielson.

В прямом эфире финал сериала посмотрели 13,6 млн зрителей в США, что также стало рекордом. Предпоследнюю серию "Игры престолов", вышедшую неделей ранее, посмотрели в общей сложности 18,4 млн человек на разных платформах.

Общее количество человек, вероятно, вырастет в течение недели с учетом зрителей, которые посмотрят серию позднее. В среднем каждую серию восьмого сезона посмотрели около 44,2 млн зрителей.

Аудитория "Игры престолов" увеличивалась с каждым новым сезоном. Для сравнения: среднее количество зрителей каждой серии первого сезона составляло 9,3 млн человек.

Фэнтези-сериал, снятый по циклу романов Джорджа Р.Р. Мартина "Песнь льда и пламени", стал самым успешным за практически 47-летнюю историю HBO. Он выходил с 2011 года и получил множество наград благодаря масштабным съемкам и участию многих известных актеров.

Теги: #игры_престолов
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