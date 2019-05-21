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13:20 21.05.2019

Аллеров вышел из СИЗО после внесения залога

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Аллеров вышел из СИЗО после внесения залога

Бывший командующий Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров вышел из следственного залога после внесения предусмотренного решением суда денежного залога, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

"Это так. После внесения суммы залога он вышел из СИЗО", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в САП во вторник.

Как сообщалось, 17 мая Соломенский районный суд Киева постановил взять под стражу Аллерова сроком на 60 суток, до 12 июля, с правом внесения залога в размере 4,8 млн грн.

Детективы НАБУ задержали Аллерова, а также гендиректора компании-застройщика и оценщика 14 мая 2019 года по подозрению в совершении преступления по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а оценщика - еще и ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако впоследствии, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор"). Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 млн 635 тыс. 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года по материалам журналистских расследований программы Bihus.Info.

Теги: #аллеров #сизо #сап #украина
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