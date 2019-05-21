Нацсовет по телерадиовещанию снова не смог провести заседание после увольнения главы и не назначил дату следующего

Первый заместитель главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк отказалась открывать заседание во вторник, заявив, что у регулятора все еще нет наработанной позиции по проблемным вопросам увольнения главы Нацсовета Юрия Артеменко.

Герасимьюк также снова заявила, что ее не уведомили о дате планируемого заседания.

"Продолжаем работу в штатном режиме, все что срочное – нужно готовить. Надеюсь, ситуация разъяснится в ближайшее время", - заявила Герасимьюк в ходе подготовки к так и несостоявшемуся заседанию во вторник.

В то же время другие члены Нацсовета, в том числе Уляна Фещук, Александр Ильяшенко и Сергей Костинский настаивали на необходимости проведения заседания в связи с обширным списком накопившихся вопросов в повестке дня.

В частности, по словам Костинского, на повестке дня Нацсовета стояло около сотни вопросов, в том числе о назначении выездных и внеплановых проверок лицензиатов, о заказе просчета еще 27 частот для регионального вещания, а также о назначении и увольнении региональных представителей Нацсовета.

В свою очередь Ильяшенко предложил назначить ближайшее заседание Нацсовета на следующий вторник (28 мая) и в оперативном порядке вынести на него все накопившиеся вопросы.

"Я не могу сейчас объявить дату следующего заседания. Мы не знаем, что думает пан Валентин (Коваль, член Нацсовета - ИФ), пан Олег (Черныш, член Нацсовета – ИФ) сегодня или завтра приедет – и мы об этом поговорим. Сейчас не будем оглашать дату", - заявила замглавы Нацсовета.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 4 мая 2019 года указом уволил Артеменко с должности члена Нацсовета потелерадиовещанию, а 7 мая назначил его членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Перед этим Ю.Артеменко лично сообщил о своем решении подать в отставку с поста главы Нацсовета по двум причинам: "Во-первых, простая человеческая усталость – в течение пяти лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, поступившее именно в это время предложение перейти на другую работу".

Артеменко был назначен членом Нацсовета по телерадиовещанию указом президента от 7 июля 2014 года. Вскоре он был избран председателем Нацсовета.