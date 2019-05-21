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11:26 21.05.2019

Сооснователь iGov Дубилет предлагает выдавать паспорта Украины прямо в аэропорту

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Сооснователь iGov Дубилет предлагает выдавать паспорта Украины прямо в аэропорту

Один из основателей iGov и monobank Дмитрий Дубилет в ответ на предложение новоизбранного президента Владимира Зеленского упростить предоставление гражданства Украины предлагает запустить соответствующий онлайн проект с выдачей паспорта Украины в аэропорту по прибытию в страну.

"Паспорт выдается прямо в аэропорту, и (такая процедура) занимает не больше 10 минут. Вместе с паспортом выдаем бутылку игристого и садим в такси", – написал Дубилет в своем Telegram-канале во вторник.

Он предлагает обеспечить онлайн подачу заявления на гражданство в "несколько кликов", так как проверку бекграунда кандидата можно осуществлять через системы "вроде Experian".

Эксперт считает, что проект должен запускаться поэтапно - не на все страны сразу, и после завершения всех бизнес-процессов должен быть поддержан рекламной кампанией за рубежом.

По его мнению, получение гражданства Украины не должно нести каких-то особых обязательств, кроме ежегодного приезда в страну, а также небольшого ежегодного административного сбора.

Дубилет отметил, что проект обеспечит приток туристических доходов, инвестиций и повышение имиджа страны за рубежом.

Основатель iGov также высказал мнение, что численность граждан Украины – это хороший KPI менеджмента страной для президента.

"Само собой, проект непростой. В стране идет война. В Конституции имеем статью 4 о едином гражданстве. Но, я считаю, что все эти вопросы решаемы. Измеримая цель - достичь за 5 лет показателя 45 млн украинцев", – подытожил Дубилет.

Теги: #дубилет #украина
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