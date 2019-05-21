Состоянием на утро вторника, 21 мая, ситуация с поднятием уровня рек в Прикарпатье стабилизировалась, интенсивность осадков уменьшилась, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 21 мая ситуация стабилизировалась, интенсивность осадков значительно уменьшилась, уровень воды постепенно спадает", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

В информации отмечается, что 20 мая в результате интенсивных осадков в виде дождя в Надвирнянском, Богородчанском районах и г.Калуш (всего 22 населенных пункта) состоялось поднятие уровня воды, в результате чего произошло подтопление около 3 тыс. 240 домохозяйств, частично повреждены 2 моста местного значения, отключены 2 населенных пункта от газоснабжения (всего около тысячи абонентов).

Также сообщается, что подразделениями ГСЧС была проведена эвакуация 60 человек, отбуксировано 10 транспортных средств. Проводится откачка воды в г.Калуш на территории ООО "Карпатнефтехим" и Калушской ТЭЦ.

Для оказания помощи населению привлечено 126 чел. и 26 ед. техники, из них от ГСЧС 98 чел. л/с, 19 ед. техники и 9 плавсредств. Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды. На месте происшествия работает оперативная группа Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.