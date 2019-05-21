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08:36 21.05.2019

США отсрочат введение запрета на бизнес с Huawei на 90 дней

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США отсрочат введение запрета на бизнес с Huawei на 90 дней

Министерство торговли США сообщило, что предоставит китайской Huawei временное разрешение сроком на 90 дней на закупку в США сервисов и комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечение работы смартфонов.

Соответствующее распоряжение должно быть официально опубликовано в США в среду.

Ранее США, указав на угрозу национальной безопасности, приняли решение включить Huawei в число компаний, поставки которой американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий.

Вслед за этим Google заявила о намерении лишить китайскую компанию доступа к услугам, связанным с поддержкой операционной системы Android, а американские производители полупроводников решили прекратить поставки своей продукции Huawei. Теперь эти решения будут пересмотрены.

Huawei является вторым крупнейшим в мире производителем смартфонов, используя в них операционную систему Android от Google, а также крупнейшим мировым производителем телекоммуникационного оборудования. При производстве оборудования Huawei широко использует американские полупроводники, производимые Qualcomm, Intel и Broadcom.

Общий объем закупок китайской компанией комплектующих в США составляет около $11 млрд в год.

По сообщениям СМИ, Huawei создала существенные запасы комплектующих и вела работу по поиску альтернативных источников поставок полупроводников, а также разрабатывает собственную операционную систему для смартфонов.

Теги: #сша #huawei #китай
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