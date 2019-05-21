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08:23 21.05.2019

Президент Венгрии назвал обнадеживающими переговоры с Зеленским

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Президент Венгрии назвал обнадеживающими переговоры с Зеленским

Президент Венгрии Янош Адер назвал обнадеживающими первые переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, которые стороны провела 20 мая после инаугурации новоизбранного украинского главы государства, сообщило Радио Свобода.

По информации издания, Адер предложил Зеленскому как можно быстрее создать совместную комиссию, участники которой "в спокойной обстановке смогут обсуждать все спорные вопросы и их решения".

По словам венгерского президента, его украинский коллега одобрительно воспринял это предложение.

"Мы заинтересованы в построении таких упорядоченных и спокойных отношений, которые у нас сложились с другими нашими соседями. Ведь Украина является крупнейшей по численности населения соседним государством. Мы готовы к этому. В то же время я дал понять, что закарпатские венгры просят не более чем соблюдать закрепленные в Конституции и взятых на себя в международных соглашениях обязательства", - подчеркнул президент Венгрии.

Адер также заявил, что "сегодня в Украине права венгерского меньшинства более ограничены, чем во времена советской системы". Он добавил, что во времена демократии такое положение является "недопустимым".

В то же время венгерский президент назвал благоприятным то, что новый президент Украины "продемонстрировал открытость и добрые намерения" в вопросах закарпатских венгров, например двойное гражданство, обсуждение состояния национального образования и закона о языке и скорейшее решение совместными усилиями и доброй волей связанных с этим проблем.

Адер пригласил Зеленского посетить Венгрию, чтобы обменяться мнениями, в частности о развитии контрольно-пропускных пунктов и охрану окружающей среды в пограничной полосе.

Президент Венгрии выразил надежду, что такие встречи будут иметь продолжение сначала на экспертном, а затем снова на президентском уровне.

Как сообщалось, 20 мая Зеленский и Адер на встрече в Киеве обсудили сотрудничество двух стран в продолжении международного давления на Россию.

Зеленский также отметил, что надеется на возобновление поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины со стороны Будапешта.

Кроме того, президент Украины подчеркнул важность практических шагов в экономике, развитии инфраструктуры, социальной сфере, приграничном сотрудничестве, которые помогли бы сблизить Украину и Венгрию и показать взаимовыгодный реальный результат взаимодействия.

Теги: #венгрия #переговоры #украина
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