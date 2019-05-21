В ряде областей Украины из-за непогоды обесточены 146 населенных пункта

В результате осложнения погодных условий произошло срабатывание автоматической системы защиты ЛЭП, обесточены 146 населенных пункта в пяти областях, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В ночь с 20 на 21 мая в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 146 населенных пунктов в 5 областях: Львовская - 83 н.п., Тернопольская - 23 н.п., Ивано-Франковская - 20 н.п., Черновицкая - 12 н.п. и Житомирская - 8 н.п.", – сказано в сводке ведомства во вторник утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.