События

07:22 21.05.2019

Боевики за сутки 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военнослужащий

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Боевики за сутки 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военнослужащий

За минувшие сутки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, – сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики пять раз обстреляли позиции ООС: из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Гнутово; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у Старогнатовки; из автоматических станковых гранатометов - вблизи Водяного; дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около Опытного и Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны пять раз: дважды из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Новгородского; из минометов калибра 82-мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе Новотошковского; из минометов калибра 82-мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи Золотое-4; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Николаевка Вторая.

По данным украинской разведки, 20 мая один боевик был уничтожен, еще шесть - получили ранения.

С начала текущих суток боевики дважды обстреляли позиции ООС в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Водяное; из крупнокалиберных пулеметов - возле Гнутово.

"Вследствие обстрелов один украинский защитник получил ранения. На каждый обстрел наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", – добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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