События

05:03 21.05.2019

В Одессе в районе 411-й батареи произошел масштабный оползень

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В Одессе в районе 411-й батареи, после сбрасывания самосвалами на склон большого количества грунта, произошел масштабный оползень, сообщает местное издание "Думская".

"Масштабный оползень случился в пятницу вечером в районе 411-й батареи. Вниз обрушился участок склона длиной примерно 60 и шириной 20 метров. Расположенные ниже дачи чудом не пострадали", – говорится в сообщении на сайте издания.

Владельцы дач отметили, что 17 мая в течение всего дня большегрузные самосвалы неизвестной строительной компании, подъезжая сверху к обрыву, сбрасывали грунт вниз на одну из террас склона под 411-й батареей. Стоящий внизу бульдозер разравнивал землю, а вечером того же дня случился оползень.

"Эти работы проводились с начала недели. Большие самосвалы бросали землю вниз на террасу, которая расположена как раз над нашей дачей. По моим подсчетам, всего было около 50 ходок. Самосвалы очень большие, тонн по 15-20. В пятницу вечером, около 19.00, весь этот склон над дачей начал медленно сползать вниз. В течение часа он сполз на 15 метров и остановился, только когда уперся в наш забор", – цитирует издание одного из очевидцев события.

Дачники утверждают, что продолжают слышать новые подвижки грунта.

"После оползня люди боятся жить в своих домах. По их словам, если пойдут дожди, склон может снова начать двигаться. Их обращения в органы власти пока не дали никаких результатов", – добавили в издании.

Теги: #оползень #украина #одесса
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