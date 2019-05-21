События

02:26 21.05.2019

В центре Киева автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух женщин

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В центре Киева автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух женщин

В понедельник, 20 мая, на бульваре Тараса Шевченко в Киеве легковой автомобиль вылетел на тротуар, в результате чего пострадали две женщины, сообщил интернет портал "Вартови Еспресо".

По предварительной информации, водитель легкового авто спускался по бул.Тараса Шевченко. За рулем ему стало плохо и он не справился с управлением транспортным средством.

"В результате автомобиль вылетел на тротуар, сбил дерево и снес ограждение под деревом. После чего авто занесло на двух женщин, которые в это время шли по тротуару", – сказано в сообщении на сайте портала в понедельник вечером.

Водителя и двух женщин-пешеходов с травмами различной степени тяжести госпитаизировала скорая.

Теги: #киев #пострадавшие #дтп #украина
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